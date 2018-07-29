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الأحد، 29 يوليه 2018 07:55 م
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القبض على 3 متهمين بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من ربة منزل فى الإسماعيلية

الأحد، 29 يوليه 2018 07:11 م
القبض على 3 متهمين بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من ربة منزل فى الإسماعيلية كلابش - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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نجحت الاجهزة الامنية بالاسماعلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية فى كشف غموض سرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من ربة منزل باسلوب كسر شباك المطبخ  الشقة بدائرة قسم ثان الإسماعيلية و القبض على المتهمين واستعادة المسروقات.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ الى العميد عادل صيام مأمور قسم ثان الإسماعيلية من "هدى.ع.م"33 عاما ربة منزل ومقيمة دائرة قسم ثان الاسماعيلية باكتشافها سرقة مبلغ مالى 3 الاف جنيه وهاتف محمول و2 خاتم ذهب من الشقة خاصتها بدائرة قسم ثان الاسماعيلية باسلوب كسر شباك نافذة المطبخ وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3850 لسنة 2018 جنح قسم ثان الإسماعيلية.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد مدحت منتصر رئيس مباحث المديرية ضم  العميد محمد طلعت وكيل ادارة البحث الجنائى و المقدم  هانى منصور  رئيس مباحث قسم ثان ومعاونوه.

وتوصل فريق البحث الى ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من المتهم "مصطفى .م.ك"23 عاما عاطل والمتهم "السيد.ال.ت"21 عاما عاطل مقيمين دائرة قسم ثان الاسماعيلية والمتهم "خليل.ع.خ"24 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم اول الاسماعيلية.

تمكن فريق البحث من القبض على المتهمين واعترفوا بارتكابهم الواقعة كما اعترفوا بارتكاب واقعة سرقة 2 سجادة وجهاز كاسيت بالسماعات الخاصة به من داخل شقة "زينة.ا.م"والمحرر عن الواقعة المحضر رقم 4169 لسنة 2018 جنح قسم ثان الاسماعيلية وبارشاد المتهم الاول تم ضبط جميع المسروقات بمسكنه.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 

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