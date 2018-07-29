القبض على فلاح بحوزته أسلحة نارية وذخيرة ومخدرات فى قليوب

القليوبية - نيفين طه

نجحت مباحث مركز قليوب فى القبض على فلاح بحوزته كمية من الأسلحة النارية والطلقات والحشيش المخدر قبل ترويجها بدائرة المركز، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز قليوب، بقيام فلاح بترويج الأسلحة الناريه والمواد المخدرة على عملائه بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قامت قوة أمنية بقياده النقباء محمد السيسى، ومحمد حسين معاونى مباحث المركز من ضبط المتهم ويدعى "فتحى.س" 48 عامًا، فلاح، مقيم جزيرة النجدى دائرة المركز.

وعثر بحوزته على 2 بندقية آلية و102 طلقه، وبندقية خرطوش وفرد خرطوش و18 طلقه داخل جوال، و600 جرام حشيش بطيات ملابسه، وهاتف محمول، ودراجة نارية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار، وأنه يستخدم الدراجة النارية فى الترويج على عملائه بدائرة المركز.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر 4073 لسنة 2018 إدارى مركز قليوب، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.