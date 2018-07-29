القابضة المعدنية: 22 مليار جنيه إيرادات الشركات التابعة العام2017-2018

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات أن إجمالى إيرادات الشركات التابعة بلغت 22 مليار جنيه بالعام المالى 2017-2018، مقابل 16.1 مليار جنيه العام المالى 2016-2017.

وأضاف نافع ل" اليوم السابع" أن اجمالى الصادرات المحققة خلال نفس الفترة بلغت 10.4 مليار جنيه ، مقابل 7 مليارات جنيه ، موضحا أن أبرز الشركات المصدرة مصر للألومنيوم والنصر للتعدين والسبائك الحديدة والكوك.

وقال مدحت نافع أن الشركات تستهدف تحقيق 29 مليار جنيه إيرادات العام المقبل ،وتحقيق صادرات بقيمة 12 مليار جنيه فى إطار السعى نحو تعظيم الاستفادة من الأصول وفتح أسواق جديدة للشركات التابعة فى الخارج .