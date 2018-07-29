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الأحد، 29 يوليه 2018 08:17 ص
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القابضة المعدنية: 22 مليار جنيه إيرادات الشركات التابعة العام2017-2018

الأحد، 29 يوليه 2018 07:00 ص
القابضة المعدنية: 22 مليار جنيه إيرادات الشركات التابعة العام2017-2018 الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية
كتب عبد الحليم سالم
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كشف الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات أن إجمالى إيرادات الشركات التابعة بلغت 22 مليار جنيه بالعام المالى 2017-2018، مقابل 16.1 مليار جنيه العام المالى 2016-2017.

وأضاف نافع ل" اليوم السابع" أن اجمالى الصادرات المحققة خلال نفس الفترة بلغت 10.4 مليار جنيه ، مقابل 7 مليارات جنيه  ، موضحا أن أبرز الشركات المصدرة مصر للألومنيوم والنصر للتعدين والسبائك الحديدة والكوك.

وقال مدحت نافع أن الشركات تستهدف تحقيق 29 مليار جنيه إيرادات العام المقبل ،وتحقيق صادرات بقيمة 12 مليار جنيه فى إطار السعى نحو تعظيم الاستفادة من الأصول وفتح أسواق جديدة للشركات التابعة فى الخارج .

 

 


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