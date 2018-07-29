الفريق مهاب مميش : عبور 58 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد عبور 58 سفينة، بحمولة 3.5 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز الطبيعى المسال AL MAYEA بحمولة 166 ألف طن، قادمة من إنجلترا، ومتجهة إلى قطر.

وعبرت 30 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات البنمية TEXAS TRIUNDH ، بحمولة 159 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهه إلى اليونان.