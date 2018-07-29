video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الفريق مهاب مميش : عبور 58 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن

الأحد، 29 يوليه 2018 01:35 م
الفريق مهاب مميش : عبور 58 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد عبور 58 سفينة، بحمولة 3.5 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز الطبيعى المسال AL  MAYEA  بحمولة  166 ألف طن، قادمة من إنجلترا، ومتجهة إلى قطر.

وعبرت 30 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات البنمية TEXAS TRIUNDH ، بحمولة 159 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهه إلى اليونان.

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مميش: عبور 402 سفينة قناة السويس بحمولة 30.8 مليون طن فى 8 أيام

اخبار الاسماعيليه

اخبار المحافظات

اخبارهيئه قناه السويس

عبور السفن

البيان الملاحي

اخبار مصر




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة