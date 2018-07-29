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الأحد، 29 يوليه 2018 10:55 م
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العثور على طالبة مقتولة داخل شقتها بمدينة نصر

الأحد، 29 يوليه 2018 09:26 م
العثور على طالبة مقتولة داخل شقتها بمدينة نصر جثة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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شهد الحى العاشر بمدينة نصر، جريمة قتل بشعة، بعدما أنهى مجهول حياة طالبة بجامعة الأزهر، وقتلها داخل شقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة "أسماء"، طالبة بكلية التمريض جامعة الأزهر، مقتولة داخل شقة فى الحى العاشر، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن الفتاة من محافظة الدقهلية، وتدرس بجامعة الأزهر حضرت للقاهرة للتدريب فى مستشفى خاص.

وتبين من المعاينة الأولية أن الفتاة توفيت نتبجة الخنق، وجارى كشف ملابسات الواقعة.
 
 

 
 
 

 


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