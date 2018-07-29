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الصحة: خروج مصابى حادث قطار أسوان من المستشفى بعد تلقيهم العلاج

الأحد، 29 يوليه 2018 07:59 ص
الصحة: خروج مصابى حادث قطار أسوان من المستشفى بعد تلقيهم العلاج القطار
كتب JJ وليد عب السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، إصابة 6 مواطنين فى حادث خروج عربتى قطار عن القضبان بقرية السلوا منطقة الشبيكة، مركز كوم أمبو، محافظة أسوان.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف مجهزة فور وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى، مشيرا إلى أنه منذ وقوع الحادث كان هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين وزارتى الصحة والنقل لمتابعة مجريات الحادث لحظيا.
 
وأشار مجاهد إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفى كوم أمبو، لافتا إلى أن الإصابات كانت بسيطة تراوحت ما بين سحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، وجميع المصابين تلقوا العلاج، وخرجوا من المستشفى.
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

قلق

حاكموا

حاكموا الذين قاموا بتغيير شامل لقضبان السكك الحديدية منذ اكثر من عشر سنوات .. ليسرقوا الاخشاب الحاملة ويبيعوا القضبان القديمة.... حوامل القضبان الجديدة خرعة لا تتحمل الاجهاد والاحمال... ... حوامل اسمنتية غير صالحة.... من نسال..

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