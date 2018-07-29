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الأحد، 29 يوليه 2018 08:47 ص
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الشرطة الأمريكية تعثر على جثة إمرأة و2 من أحفادها فى حرائق كاليفورنيا

الأحد، 29 يوليه 2018 08:00 ص
الشرطة الأمريكية تعثر على جثة إمرأة و2 من أحفادها فى حرائق كاليفورنيا حرائق الغابات فى كاليفورنيا
واشنطن أ ش أ
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أعلن رئيس شرطة مقاطعة شاستا ولاية شمال كاليفورنيا الأمريكية، أن السلطات عثرت على بقايا بشرية يعتقد أنها لامرأة مسنة واثنين من أحفادها بمنزل دمر بفعل حرائق غابات مستعرة بمدينة ريدينج وحولها.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" بالعربية أنه لم يتم بعد حسم هوية أصحاب الجثث لكن اكتشافها يرفع عدد الوفيات المؤكدة جراء حريق "كار فاير" إلى خمسة بينهم قائد جرافة ورجل إطفاء قتلا عندما اجتاح الحريق "ريدينج" قبل يومين.

ويحاول أكثر من 1300 رجل إطفاء مكافحة الحرائق التى تتمدد بشكل سريع مما أجبر السلطات على إجلاء نحو سبعة آلاف شخص، وفق ما أعلن جهاز حماية الغابات.

وكانت الحرائق اندلعت الأربعاء الماضي، فيما أعلن الجهاز أن الأخطار الناجمة عنها دفعت إلى إغلاق موقت لكافة المتنزهات ضمن إطار محمية سانتا روزا وجبال سان جاسينتو المصنفة معلما وطنيا.

 


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