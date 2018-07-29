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السيسي يوجه الأعلى للجامعات بإعداد خطة شاملة لعودة الأنشطة الرياضية والثقافية

الأحد، 29 يوليه 2018 08:43 م
السيسي يوجه الأعلى للجامعات بإعداد خطة شاملة لعودة الأنشطة الرياضية والثقافية الرئيس السيسي
كتب أيمن رمضان
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قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، تكليف رئاسة الوزراء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لربط الخطط والمشروعات البحثية بالجامعات المصرية باحتياجات الدولة والمجتمع وتكليف الجامعات المصرية لإيجاد حلول للمشكلات التى تواجه الدولة كل فى اختصاصه.

ووجه الرئيس السيسي خلال تكريمه النماذج الشبابية المتميزة، المجلس الأعلى للجامعات لإعداد خطة شاملة على مستوى الدولة لعودة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بالجامعات المصرية مع توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك.

وشدد الرئيس السيسى فى ختام فعاليات مؤتمر الشباب، على ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء لإتاحة الفرصة لطلاب المدارس لممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والفنية بمراكز الشباب وقصور الثقافة، وإنشاء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات بحيث يتم من خلالها توفير أوجه الدعم لشباب المبدعين فى كل المجالات.

 

وكلف السيسي، مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الدفاع بتبنى مشروع الهوية لكل محافظة ويتم دراسته وتنفيذه من خلال خطة شاملة يتم عرضها خلال 3 أشهر.


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