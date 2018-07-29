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السيسي: مواقف مصر من قضية فلسطين واضحة.. وما يرضى به الفلسطينيون نحن معه

الأحد، 29 يوليه 2018 06:03 م
السيسي: مواقف مصر من قضية فلسطين واضحة.. وما يرضى به الفلسطينيون نحن معه السيسى
كتب سمير حسنى – أيمن رمضان - إبراهيم حسان – محسن البديوى
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مواقف مصر واضحة فيما يخص القضية الفلسطينية، وهى أن الدولة مع القوانين، وكل ما خرج من قرارات بواسطة الأمم المتحدة، تؤكد أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين على حدود ما قبل 67.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات اليوم الأخير للمؤتمر الوطنى السادس للشباب، المنعقد بجامعة القاهرة، أن مصر تمارس أدوارها مع الأطراف الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتحاول دائما أن تكون عامل إيجابى لإيجاد مخرج مقنع لحل القضية، وتسعى الدولة سعيا حثيثا جدا لأن تجرى مصالحة حتى تكون هناك قيادة واحدة للتفاوض على القضية بين السلطة الفلسطينية وحماس، مبينا أن تعبير "صفقة القرن" إعلامى.

وأوضح الرئيس، أن مصر تريد تخفيف الأعباء على أكثر من 2 مليون فلسطينيى داخل قطاع غزة، متابعا: "القطاع مش كله السلطة ولا كله حماس لكن كله مواطنين فلسطينيين وحياتهم وتحسين أمورهم تهمنا، وخلال الشهرين الآخرين وحتى الآن على فتح معبر رفح حتى ييسر لأهالى القطاع ويخفف عنهم ما أمكن، وما يرضى به الشعب الفلسطينى نحن معه".

وأكمل الرئيس: "بقول ديما وثالث أو رابع مرة أتوجه للرأى العام فى إسرائيل بأن لدينا فرصة عظيمة لسلام واستقرار حقيقى فى المنطقة وإيجاد حل لهذه القضية ولن يكون أبدا خصما على أمنك واستقرارك، ولن نفرض ولا نستطيع أن نفرض على أحد حل بالإقناع".


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