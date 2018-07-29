السيسي: مسيرتنا قائمة على عقد اجتماعى أساسه المصارحة والتجرد والإخلاص

كتب أحمد سامح

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى السادس للشباب، المقام بجامعة القاهرة: "إن مسيرتنا سويا خلال السنوات الأربعة الماضية قائمة على عقد اجتماعى وقعناه سويا لتكون الشفافية والمصارحة عنوان القول والتجرد والإخلاص، مؤكدا أن أبناء هذا الشعب العظيم مبعث للفخر واستحقوا الإشادة والامتنان وهم يخوضون ببسالة معركة بقاء الوطن وبناءه بصبر وثبات ويقين بعظمة مصر، وقدموا التضحيات بدماء طاهرة وشريفة وتحمل آثار الإصلاح الجانبية.

وتابع السيسى: "أقول لكم بلسان الصدق المبين أن ما يتم فى هذا الوطن هو إعجاز صنع بأيادى مصرية طيبة سيخلدها التاريخ بحروف من نور.. وأن المرحلة القادمة من مسيرة العمل الوطنى تفرض علينا وضع الإنسان المصرى فى مقدمة أولويات الدولة وستكون بناء وصياغة الإنسان المصرى هو أهم محاور العمل فى الدولة وإعادة الهوية المصرية إلى طبيعتها الأصيلة".