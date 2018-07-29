video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 09:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي: مسيرتنا قائمة على عقد اجتماعى أساسه المصارحة والتجرد والإخلاص

الأحد، 29 يوليه 2018 08:53 م
السيسي: مسيرتنا قائمة على عقد اجتماعى أساسه المصارحة والتجرد والإخلاص الرئيس عبدالفتاح السيسى
كتب أحمد سامح
إضافة تعليق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى السادس للشباب، المقام بجامعة القاهرة: "إن مسيرتنا سويا خلال السنوات الأربعة الماضية قائمة على عقد اجتماعى وقعناه سويا لتكون الشفافية والمصارحة عنوان القول والتجرد والإخلاص، مؤكدا أن أبناء هذا الشعب العظيم مبعث للفخر واستحقوا الإشادة والامتنان وهم يخوضون ببسالة معركة بقاء الوطن وبناءه بصبر وثبات ويقين بعظمة مصر، وقدموا التضحيات بدماء طاهرة وشريفة وتحمل آثار الإصلاح الجانبية.

 

وتابع السيسى: "أقول لكم بلسان الصدق المبين أن ما يتم فى هذا الوطن هو إعجاز صنع بأيادى مصرية طيبة سيخلدها التاريخ بحروف من نور.. وأن المرحلة القادمة من مسيرة العمل الوطنى تفرض علينا وضع الإنسان المصرى فى مقدمة أولويات الدولة وستكون بناء وصياغة الإنسان المصرى هو أهم محاور العمل فى الدولة وإعادة الهوية المصرية إلى طبيعتها الأصيلة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسي يقرر إعلان 2019 عاما للتعليم

السيسي يوجه الأعلى للجامعات بإعداد خطة شاملة لعودة الأنشطة الرياضية والثقافية

عبدالفتاح السيسى

المؤتمر الوطنى السادس للشباب

عقد اجتماعى

بناء الانسان المصرى




لا تفوتك
السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة