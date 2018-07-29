السيسي: ما تحقق فى السنوات الماضية محاولة للحفاظ على الدولة المصرية

كتب سمير حسنى

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عدم إمكانية نجاح أى نظام فى الدولة المصرية، مثل التأمين والتعليم والاستثمار والتنمية إلا بالاستقرار والأمن.

وقال الرئيس السيسي، خلال جلسة تطوير منظومة التأمين الصحى، فى اليوم الثانى لفعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، إن ما تحقق فى السنوات الماضية كان محاولة للحفاظ على الدولة المصرية وتثبيتها وعدم الانزلاق لما يحدث فى الدول الاخرى.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدول التى ينادون بنجاحها، مثل اليابان وأمريكا وبريطانيا ودول أخرى، لم تتعرض فى تاريخها المعاصر لحالة من عدم الاستقرار العميق.

وأضاف السيسى، أنه لن ينجح أى نظام فى الدولة المصرية إلا بالاستقرار والأمن، متابعًا: "النظام الحالى فى التأمين الصحى، مش هينجح مع الاستقرار غير إن كل الاعتبارات والركائز اللى وضعت فيما يخص التمويل المالى تتحقق".