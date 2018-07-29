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السيسي لإحدى الطالبات بمؤتمر الشباب: المرأة لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد

الأحد، 29 يوليه 2018 07:10 م
السيسي لإحدى الطالبات بمؤتمر الشباب: المرأة لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب - كريم كشك - أيمن رمضان - إبراهيم حسان - محسن البديوى
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أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عن سؤال الطالبة مروة عبد الرؤوف، من محافظة  المنيا، والخاص بـ"متى سيصبح لدينا طياريين مقاتلين من الفتيات، ووكيلات نيابة عسكرية، ومتى ستفتح القوات المسلحة بصفة عامة، والقوات الجوية خاصة أبوابها للفتيات؟ - قائلًا: "أنه موجود بالفعل فتيات بالجيش والشرطة فى مصر، ولكن ليس بالقتال، لأنه غير ممكن بالوقت الحالى".

وأوضح السيسى، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السادس المنعقد بجامعة القاهرة، ردًا على سؤال مروة:"هناك جيوش بدول العالم عندها ده، وقمنا بدراسته العام الماضى، ولكن نحتاج إلى بعض الوقت، لكى نستطيع تجهيز القوات المسلحة، والشرطة، لاستقبالكن، وإخراج الأمر بالشكل الذى يليق به".

وأكد السيسى، قائلًا: "أن المشكلة عندنا إحنا، وليست بإمكانيتكن، وأن الشابة، والفتاة، والمرأة، المصرية، لا تقل أهمية عن الرجل بمجتمعنا بل تزيد"، مضيفًا أنه ينحاز لهن بموضوعية، وليس على الإطلاق، قائلًا: "لكل شاب ورجل، وزوج، شوف انت بتعمل وتطلب إيه فى البيت، وشوف هى بتعمل إيه".

 


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جامعة القاهرة

مروة عبد الرؤوف

المنيا

إسأل الرئيس




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