السيسي: الهجوم على التأمين الصحى الجديد يفقد المواطن الثقة فى المنظومة

كتب سمير حسنى

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى تضافر جهود المجتمع لإنجاح منظومة التعليم والصحة، مشيرا إلى أن التعامل برشد مع تطبيق نظام التأمين الشامل من شأنه إنجاح المنظومة الجديدة.

ووجه الرئيس السيسي، خلال جلسة تطوير منظومة التأمين الصحى، فى اليوم الثانى لفعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، حديثه إلى الإعلاميين والمفكرين قائلا: "لو أنت هاجمت المجموعة الموجودة والآداء هتوتر المسألة وستفقد المواطن الثقة فى النظام اللى لسه ماتعملش، إدو دفعة للنجاح وشجعوا وحطو ايديكم معانا علشان نقدر نكمل على الباقى، وأنا معاكم إن 15 سنة لتنفيذ المنظومة الجديدة مدة كبيرة، ولكن تطبيق المنظومة تتكلف 600 مليار جنيه، يا رب نقدر خلال الفترة دى إنها توفر هذه المبالغ".