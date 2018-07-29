السيسي: "الميكنة" ستمكننا من رؤية أنفسنا ولا بد من تطبيقه خلال أربع سنوات

كتب محمد الجالى

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، جانب من تصريحاته جلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية" من المؤتمر السادس للشباب، جامعة القاهرة 2018 فى ثانى ايام انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب والأخير.

وجاءت تصريحات الرئيس كالتالى:

- الميكنة موضوع هام للغاية لأنه سوف يمكننا من رؤية أنفسنا ومن عمل الخدمات عن طريق دعمه للأداء المتكامل - الشفافية - السرعة – الجدارة.

- كل بيان دقيق شفاف قوى نستطيع أن نصنع منه قراراً لصالح المواطن المصرى.

- تطبيق مشروع الميكنة لابد و ألا يستغرق أكثر من 4 سنوات لكل الدولة المصرية والدولة ستقدم كل الدعم حتى يخرج المشروع بشكل متكامل.

- من الممكن استخدام البيانات التى تم جمعها عن الأسر الفقيرة فى توجيه الجمعيات الأهلية عن طريق وزارة التضامن حتى تسهم فى مشروعات لهذه الأسر مثل: دعم المرأة المعيلة.







