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السيسي: افتتاح 4 أنفاق لخدمة الحركة من وإلى سيناء فى نوفمبر المقبل

الأحد، 29 يوليه 2018 05:22 م
السيسي: افتتاح 4 أنفاق لخدمة الحركة من وإلى سيناء فى نوفمبر المقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى – أيمن رمضان - إبراهيم حسان – محسن البديوى
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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن افتتاح 4 أنفاق لخدمة الحركة داخل سيناء والعكس، فى نوفمبر المقبل.

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات اليوم الأخير للمؤتمر الوطنى السادس للشباب، المنعقد بجامعة القاهرة، أن قناة السويس شهدت زيارة فى الإيرادات خلال عام 2016 بـ600 مليون دولار عن العام الذى يسبقه، وهم فى حدود 14 مليار جنيه.

 

وأوضح الرئيس السيسى، أن مصر قامت بحل مشاكل 200 ألف أسرة كانوا يعيشون فى المناطق الخطرة وفى شكل لا يليق بمصر وأهلها، وقال الرئيس: "مكنش عندنا المروءة الكافية إننا نسيبهم كده، وبدأنا برنامج الإسكان الاجتماعى والمناطق الخطرة ثم برامج أخرى لتجاوز التحديات".


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