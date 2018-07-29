السيسى يجيب على أسئلة الشباب خلال جلسة "اسأل الرئيس"

كتب محمد الجالى - سمير حسنى - إبراهيم حسان - محسن البديوى

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، بجلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته السادسة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال اليوم، الأحد: "إن أى نظام فى مصر سواء تأمين صحى أو تعليم أو تنمية لن ينجح إلا بالاستقرار والأمن"، مشيرا إلى أنه إذا كان استقرار الدولة استمر منذ عام 1964 حتى الآن لكانت مصر فى منطقة متقدمة للغاية بما فيها منظومة التأمين الصحى وغيرها.

وأضاف السيسى - فى مداخلة خلال جلسة تطوير منظومة التأمين الصحى بمؤتمر الشباب الوطنى السادس، والمنعقد بجامعة القاهرة - أن ما تحقق فى مصر خلال السنوات الأربع الماضية كان محاولة لتثبيت الدولة المصرية وعدم الانزلاق كما حدث فى بعض الدول، مشددا فى الوقت نفسه على أهمية تكاتف المجتمع لتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادى للنهوض بمصر، مطالبا المجتمع بالتضافر مع الدولة للنهوض بمنظومة التعليم والصحة.

وتابع : "إن تحقيق الاستقرار والأمن سيؤديان إلى نجاح الدولة فى قطاع الصحة وغيره من القطاعات الأخرى ، وأن نجاح نظام التأمين الصحى بعد تطبيقه سيقدم نموذجا هائلا لعلاج المواطنين فى مصر".

وقال السيسى : "لقد بدأنا نظام التأمين الصحى الشامل منذ عام 1964 ، ولو استمر استقرار الدولة منذ ذلك العام وحتى الآن لأصبح العلاج متقدما فى مصر"..مضيفا : "إن التأمين الصحى مبنى على الاستقرار والأمن ، وإذا تحقق واستمر سنحقق كل ما خططناه ، فمن الممكن أن نجد بعض الإشكاليات وسيتم حلها ، ولا أقول أن النظام الذى نسير عليه سيكون كاملا بنسبة 100% ، ولكن نجاحه بالتصور الذى وضع له والدراسات التى أجريت عليه تبين أنه سيقدم نموذجا هائلا للعلاج فى مصر والتأمين الصحى للمواطنين المصريين على كامل الدولة".

وحمل الرئيس ، الجميع "الدولة والمجتمع" مسئولية الاستمرار فى تطوير قطاع الصحة، لافتا إلى أن منظومة التأمين الصحى لم تنجح فى عام 64 بسبب حرب 67 التى أدت إلى تعسر كل شيء.

وقال : "إن ما تحقق فى مصر خلال السنوات الأربع الماضية كان محاولة منا للحفاظ على الدولة المصرية وتثبيتها وعدم الانزلاق لما نراه فى دول أخرى ، أنا لا أريد أن أذكر أسماء دول لكن أريد أن أقول إن كل ما قيل من قبل الزملاء أمس واليوم وغدا مرتبط بالاستقرار والأمن لأن عدم الاستقرار يهدد كل ركائز النجاح التى تحققت وتتحقق".

وأضاف السيسى : "أنا لا أقول هذا الكلام من أجل التسويق لشيء معين أو لصالح شخص بعينه ، الدول التى يتحدثون عنها ، اليابان وأمريكا وبريطانيا ودول أخرى لم تتعرض فى تاريخها المعاصر على الأقل لمدة 70 سنة مضت لحالة من عدم الاستقرار العميق الذى من الممكن أن تحول دون نجاح تخطيطها وتنفيذه ، لكن تعالوا نتحدث عن دول أخرى حتى يكون الكلام واقعيا أكثر".















