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السيسى: لو تخيرونى بين إنى أكل ولا أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى

الأحد، 29 يوليه 2018 10:55 ص
السيسى: لو تخيرونى بين إنى أكل ولا أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر الشباب
كتب سمير حسنى
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن قوائم الانتظار تكلف الدولة مليار جنيه، أى أن كل حالة تكلف الدولة حوالى 100 ألف جنيه، لافتا إلى أن القضية ليست أن الرئيس يحل المسألة.

وتابع الرئيس خلال المؤتمر الوطنى السادس للشباب المنعقد حاليا بجامعة القاهرة: "لو تخيرنى بين إنى أكل ولا أعالج دول لأ أعالج دول، لو تخيرونى بين إنى أخلى الأم والأب والجد والجدة والطفلة أنهم يكونوا سعداء ده ولا ناكل أنا عبد الفتاح بقول لأ دول واللى زيهم".

 

وأضاف الرئيس السيسى: "المشكلة كلها كانت فى المليار جنيه، ووزارة الصحة كانت شغالة فى جزء والباقى تم تركه، لكن كلنا لازم نقف مع بعض ايد واحدة وبالتالى هنحل أى مشكلة".


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