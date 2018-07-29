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"السكك الحديد": رفع جرار قطار أسوان بالكامل ووضعه على المسار

الأحد، 29 يوليه 2018 11:37 م
"السكك الحديد": رفع جرار قطار أسوان بالكامل ووضعه على المسار القطار
أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
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أكد المهندس شعبان محمود، رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، أنه تم الانتهاء من رفع جرار قطار أسوان بالكامل، مساء اليوم الأحد، ووضعه على سكة الطالع وبدأ الرفع بعربة الباور.

 

وأضاف رئيس المنطقة الجنوبية، لـ"اليوم السابع"، أن النيابة العامة أصدرت قرارا برفع آثار الحادث فيما يتعلق بالخط الموجه من أسوان إلى القاهرة فقط، موضحا أنه مازالت عربات القطار الذى انحرف عن مساره متواجدة فى الخط الخاص بحركة القطارات المتجهة من القاهرة إلى أسوان، لحين الانتهاء من التحقيقات فى الحادث للوقوف على أسباب انحراف القطار عن القضبان.

 

وأشار إلى أن عملية رفع الحادث من الخط الموجهة من أسوان الى القاهرة تستغرق عدة ساعات، وعقب ذلك تستأنف الرحلات المتجهة من محافظة أسوان الى الوجه البحرى.


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