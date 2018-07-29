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الأحد، 29 يوليه 2018 08:04 م
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"السكة الحديد": النيابة قررت رفع آثار الحادث بمسار القطارات من أسوان للقاهرة فقط

الأحد، 29 يوليه 2018 05:43 م
"السكة الحديد": النيابة قررت رفع آثار الحادث بمسار القطارات من أسوان للقاهرة فقط قطار اسوان
أسوان ندى سليم – عبد الله صلاح
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أكد المهندس شعبان محمود، رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، أن النيابة العامة أصدرت قرار برفع آثار الحادث فيما يتعلق بالخط الموجه من أسوان إلى القاهرة فقط، موضحا أنه مازالت عربات القطار الذى انحرف عن مساره متواجدة فى الخط الخاص بحركة القطارات المتجهة من القاهرة إلى أسوان، لحين الانتهاء من التحقيقات فى الحادث للوقوف على أسباب انحراف القطار عن القضبان.

 

وأشار رئيس المنطقة الجنوبية، لـ"اليوم السابع"، إلى أن عملية رفع الحادث من الخط الموجهة من أسوان الى القاهرة تستغرق عدة ساعات، وعقب ذلك تستأنف الرحلات المتجهة من محافظة أسوان الى الوجه البحرى.

 

ومن جانبه أكد اللواء هانى محمود السكرتير العام لمحافظة أسوان، أنه تم توفير عدة سيارات سيرفيس من خطوط مدينة كوم أمبو لنقل الركاب من موقع الحادث، موضحا أن النيابة العامة مازالت تجرى التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، لذا مازالت عربات القطار متواجدة بالموقع تمهيدا لتشكيل لجنة هندسية بمعرفة النيابة لفحصها.


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