السفير اليمنى: نرحب بالمبادرات الداعمة لإشراك المرأة فى رسم مستقبل البلاد

كتبت - إيمان حنا

شارك سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد على مارم فى الحلقة النقاشية التى أقامتها مبادرة دعم القرار 1325 برعاية السفارة اليمنية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بعنوان المرأة وصناعة السلام، وقدمت فيها عدد من الأوراق من قبل عدد من الباحثين.

وقد أكد مارم، أهمية دور المرأة اليمنية فى كافة مجالات الحياة ابتداء بصناعة الأجيال وانتهاءً بمشاركتها فى صناعة مستقبل البلد ورسم السياسيات العامة، مشيراً إلى أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل شكلت نقلة نوعية فى إشراك المرأة فى كافة مؤسسات الدولة عندما كفلت نسبة مشاركة لا تقل عن 30%، معتبراً أن تلك المخرجات شكلت تجربة متقدمة على مستوى المنطقة العربية.

وأضاف السفير مارم، أن على كافة القوى السياسية والمجتمعية أن تلتف حول مشروع استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية التى قوضت بانقلابها مسار الانتقال السياسى الذى رسمته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الدولية ذات الصِّلة بالشأن اليمنى.

وأكد مارم، دعم السفارة اليمنية بالقاهرة لكافة المبادرات الداعمة لإشراك المرأة اليمنية فى صناعة السلام وصناعة مستقبل اليمن ومعالجة تداعيات الحرب التى تسببت بها الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.

وقدم مارم الشكر لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على وقوف مصر الداعم للشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادى، وما تقدمه مصر الشقيقة من رعاية لأبناء الجالية اليمنية.

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير الدكتور محمد الربيع، أن الجامعة العربية وكافة المنظمات التابعة لها كانت وستظل بيت العرب الأول وستعمل دوماً على دعم قضايا شعوبنا العربية فى كافة المحافل الدولية.

وأشاد الربيع بجهود المرأة اليمنية التى كانت حاضرة بقوة فى كافة الفعاليات السياسية والثقافية خلال العقود الماضية، منوهاً بدور المرأة اليمنية فى ثورة الحادى عشر من فبراير 2011م وعملية الانتقال السياسى التى حدثت بعدها وتتوجت بمخرجات مؤتمر الحوار الوطنى ومسودة الدستور قبل أن يتم الانقلاب عليها من قبل ميليشيات طائفية كهنوتية تحلم بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء.

وأعرب الربيع، عن استعداد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لدعم كافة المبادرات اليمنية الهادفة لدعم حقوق النساء وإشراكهن بالشكل الصحيح فى صناعة السلام وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها.

وكانت الأوراق المقدمة فى الحلقة قد ركزت على كيفية وضع الآليات الوطنية المناسبة لتنفيذ القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن فى أكتوبر 2000م والمتعلق بالمرأة والأمن السلام، وطالب مقدمى الأوراق بضرورة إشراك المرأة فى كل عمليات صناعة وتحقيق السلام التى تقودها الأمم المتحدة فى بلادنا.

الجدير بالذكر أن مبادرة دعم القرار 1325 هى مبادرة نسوية أطلقتها ناشطات يمنيات فى القاهرة تحت رؤية "وطن ينعم بالسلام ويمنح المرأة دوراً فى صناعة المستقبل".