video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 01:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السفير اليمنى: نرحب بالمبادرات الداعمة لإشراك المرأة فى رسم مستقبل البلاد

الأحد، 29 يوليه 2018 12:20 ص
السفير اليمنى: نرحب بالمبادرات الداعمة لإشراك المرأة فى رسم مستقبل البلاد جانب من الحلقة النقاشية
كتبت - إيمان حنا
إضافة تعليق

شارك سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد على مارم فى الحلقة النقاشية التى أقامتها مبادرة دعم القرار 1325 برعاية السفارة اليمنية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بعنوان المرأة وصناعة السلام، وقدمت فيها عدد من الأوراق من قبل عدد من الباحثين.

 

وقد أكد مارم، أهمية دور المرأة اليمنية فى كافة مجالات الحياة ابتداء بصناعة الأجيال وانتهاءً بمشاركتها فى صناعة مستقبل البلد ورسم السياسيات العامة، مشيراً إلى أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل شكلت نقلة نوعية فى إشراك المرأة فى كافة مؤسسات الدولة عندما كفلت نسبة مشاركة لا تقل عن 30%، معتبراً أن تلك المخرجات شكلت تجربة متقدمة على مستوى المنطقة العربية.

 

وأضاف السفير مارم، أن على كافة القوى السياسية والمجتمعية أن تلتف حول مشروع استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية التى قوضت بانقلابها مسار الانتقال السياسى الذى رسمته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الدولية ذات الصِّلة بالشأن اليمنى.

 

وأكد مارم، دعم السفارة اليمنية بالقاهرة لكافة المبادرات الداعمة لإشراك المرأة اليمنية فى صناعة السلام وصناعة مستقبل اليمن ومعالجة تداعيات الحرب التى تسببت بها الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.

 

وقدم مارم الشكر لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على وقوف مصر الداعم للشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادى، وما تقدمه مصر الشقيقة من رعاية لأبناء الجالية اليمنية.

 

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير الدكتور محمد الربيع، أن الجامعة العربية وكافة المنظمات التابعة لها كانت وستظل بيت العرب الأول وستعمل دوماً على دعم قضايا شعوبنا العربية فى كافة المحافل الدولية.

 

وأشاد الربيع بجهود المرأة اليمنية التى كانت حاضرة بقوة فى كافة الفعاليات السياسية والثقافية خلال العقود الماضية، منوهاً بدور المرأة اليمنية فى ثورة الحادى عشر من فبراير 2011م وعملية الانتقال السياسى التى حدثت بعدها وتتوجت بمخرجات مؤتمر الحوار الوطنى ومسودة الدستور قبل أن يتم الانقلاب عليها من قبل ميليشيات طائفية كهنوتية تحلم بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء.

 

وأعرب الربيع، عن استعداد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لدعم كافة المبادرات اليمنية الهادفة لدعم حقوق النساء وإشراكهن بالشكل الصحيح فى صناعة السلام وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها.

 

وكانت الأوراق المقدمة فى الحلقة قد ركزت على كيفية وضع الآليات الوطنية المناسبة لتنفيذ القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن فى أكتوبر 2000م والمتعلق بالمرأة والأمن السلام، وطالب مقدمى الأوراق بضرورة إشراك المرأة فى كل عمليات صناعة وتحقيق السلام التى تقودها الأمم المتحدة فى بلادنا.

 

الجدير بالذكر أن مبادرة دعم القرار 1325 هى مبادرة نسوية أطلقتها ناشطات يمنيات فى القاهرة تحت رؤية "وطن ينعم بالسلام ويمنح المرأة دوراً فى صناعة المستقبل".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هنا اليمن.. من القاهرة"الحلقة الأولى" .. حكايات ومآسى يمنيين هاربين من جحيم الحوثيين.. طلاب لم تمنعهم الحرب من تحصيل العلم.. وسيدات خرجن عن المألوف وتمتعن بهامش حرية أكبر فخلقن لأنفسهن مجالات مختلفة لكسب الرزق

مقالات الصحف.. مكرم محمد أحمد يحلل حوار الطرشان بين واشنطن وطهران.. جلال عارف يصف الإخوان بالجهلاء.. سليمان جودة يتمنى انعقاد مؤتمر الشباب بمحافظات بعيدة..عماد الدين أديب يرصد الانتحار السياسى للحوثيين فى اليمن

قتلى وجرحى من المدنيين بسبب قصف الحوثيين على مدينة حيس جنوب غرب اليمن

وزير الخارجية اليمن: سنواجه تهديد ميليشيات الحوثى للملاحة

مسؤول يمنى يبحث مع مسئول بعثة الهجرة الدولية مجالات التعاون فى اليمن

اليمن

المرأة اليمنية

السفير اليمنى بالقاهرة

محمد مارم

مستقبل اليمن




لا تفوتك
السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة