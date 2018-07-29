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الأحد، 29 يوليه 2018 01:40 م
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السجن 5 سنوات لحدث ضبط بحوزته حشيش بقصد الإتجار فى الجيزة

الأحد، 29 يوليه 2018 01:24 م
السجن 5 سنوات لحدث ضبط بحوزته حشيش بقصد الإتجار فى الجيزة مخدرات - أرشيفية
كتب سليم على
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عاقبت محكمة الطفل بالجيزة، حدث، بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة "الحشيش" بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.

تحقيقات نيابة الأحداث بالجيزة، كشفت أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط حدث يدعي "احمد. و. س" ، طالب 17 سنة، محرزا سلاح أبيض على الفور تم استخلاصه منه.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على قطع من مخدر الحشيش ومبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الإتجار.


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