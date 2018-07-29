الرى: إزالة 2262 حالة تعدى على نهر النيل والمجارى المائية

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا بشأن الحملات التى تنفذها الوزارة فى مجال الإزالات والتى تضمنت تنفيذ (2262) حالة تعدى على المجارى المائية "النيل والترع والمصارف" على مستوى الجمهورية .

وأوضح التقرير أن قطاع حماية النيل نفذ (750) إزالة على طول النهر وفرعيه، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (653 ) ازالة على منافع الصرف، فيما قام قطاع الرى بتنفيذ (859) على منافع الرى.

أشار التقرير إلى أن قطاع حماية وتطوير نهر النيل أزال شهر يوليو الجارى (750) حالة تعدى على نهر النيل متنوعة بين مباني سكنية وأعمال ردم وغيرها شملت إزالة (15) حالة بمحافظة أسوان و (22) إزالة بمحافظة الأقصر و (59) إزالة بمحافظة قنا، و (66) إزالة بمحافظة سوهاج وكذلك (19) إزالة بمحافظة أسيوط و (79) إزالة بمحافظة المنيا و (14) إزالة في محافظة بني سويف، وحالتين بمحافظة القاهرة و (12) بمحافظة الجيزة بالإضافة إلى (63) إزالة بمحافظة القليوبية و (49) إزالة بمحافظة الدقهلية، إلى جانب 137 حالة إزالة بمحافظة المنوفية ، وكذلك 55 إزالة بمحافظة الغربية علاوة على 82 إزالة بمحافظة كفر الشيخ، و 76 إزالة بمحافظة البحيرة.

وفي سياق متصل قام قطاع الرى بتنفيذ عدد من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات خلال شهر يوليو الجارى ، وأسفرت عن تنفيذ (859) إزالة بالوجهين القبلي والبحري شملت إزالة (20) إزالة بمحافظة سوهاج و (44) إزالة بمحافظة اسيوط و (72) إزالة بمحافظة المنيا و (121) إزالة بمحافظة الفيوم و (28) إزالة بمحافظة الجيزة ، وأيضا (158) إزالة بمحافظة الشرقية و (14) إزالة بمحافظة الدقهلية ، و (4) إزالات بمحافظة الإسماعيلية و(17) إزالة بمحافظة كفر الشيخ و(2) إزالة بمحافظة قناو(69) إزالة بمحافظة القليوبية و(81) إزالة بالمنوفية و(80) إزالة بالغربية و(111) إزالة بالبحيرة و(38) إزالة بالإسكندرية

كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف خلال شهر يوليو الجاري بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت (653 ) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية تضمنت تنفيذ (415 )إزالة بإقليم صرف شرق الدلتا كما تم تنفيذ (66 ) إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا،بالإضافة إلى تنفيذ ( 22 ) إزالة بإقليم صرف غرب الدلتا، وكذلك (56 )إزالة بإقليم مصر الوسطى، إلى جانب تنفيذ (94 ) إزالة بإقليم مصر العليا.

الجدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.