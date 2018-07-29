video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

الأحد، 29 يوليه 2018 01:34 م
"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية،
كتب سمير حسنى – إبراهيم حسان - محسن البديوى
إضافة تعليق

أكد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية تسهم فى انسيابية تسديد الضرائب المستحقة ورصدها، مشيرًا إلى أنه يوجد 900 مليار جنيه قيمة نزاعات ضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب منذ 10 أو 15 عامًا ماضية.

وقال "عرفان"، فى كلمته خلال جلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة تهتم برضا الجمهور على الخدمات المقدمة لهم، وسيتم تفعيل المنظومة ليكون هناك انسيابية لسداد الضرائب المستحقة للدولة مع تبسيط إجراءات تحصيل هذه الضرائب.

وأوضح أن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية متغيرة بين لحظة وأخرى، لافتًا إلى أن موازنة الدولة 2018 – 2019، بها 998 مليار جنيه موارد.

وذكر أنه يوجد 94 ألف ملف ضريبى، وحتى الأمس تم ربط ضرائب مستحقة على الممولين بقيمة 5 مليارات جنيه، مضيفًا أنه تم تفريغ 60 ألف ملف يدويًا وميكنة 33 ألف ملف، وخلال 15 يومًا سيتم تقيم الموقف للـ 900 مليار جنيه ورفع الأمر إلى رئيس الجمهورية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تعرف على خطة الدولة فى جلسة تطوير منظومة التأمين الصحى بحضور السيسي

النائب أحمد على يوضح دلالات مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب فى مؤتمر الشباب

بدء جلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية" بحضور السيسي

مؤتمر الشباب

الرئيس السيسى

جامعه القاهره

المؤتمر الوطنى السادس للشباب

محمد عرفان

الرقابه الاداريه




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة