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الرئيس يتحدث عن تحديات الدولة المصرية: قلت لكم قبل الترشح معايا العسل والسكر

الأحد، 29 يوليه 2018 05:12 م
الرئيس يتحدث عن تحديات الدولة المصرية: قلت لكم قبل الترشح معايا العسل والسكر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى – إبراهيم حسان - محسن البديوى
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حديثه للمصريين، قائلا: "أنا خبيت عليكم حاجة قبل الترشح!.. قلت لكم معايا السمن والعسل والسكر!.. لقد أخبرتكم أن التحديات والمشاكل فى مصر صعبة وكثيرة".

 

وقال الرئيس خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته السادسة، بجامعة القاهرة، إن :"الإعلاميين سمعوا كلامى وأنا مدير مخابرات فى فبراير 2011، وكنت بتكلم عن الواقع وحجم التحديات فى الدولة المصرية، وهذا ما أقوله اليوم، والروشتة بتاعت مصر واحده، والتوصيف واحد".

 

وأضاف: "لم أعدكم بحل المسألة وهخليها فل والمرتبات تتضاعف 3 أو 4 مرات، بل أخبرتكم أن هناك تحديثات كثيرة ولا يمكننى حلها بمفردى، وقلت هتحلوها معايا وانتوا قلتوا خلاص.. وقلت لكم هتتعبوا معايا، وقولتوا متخفش ياريس"، فميا هتف أحد الحضور بالمؤتمر :"ربنا معاك ياريس".

 

وواصل:"مخدعناش بعض، إحنا كنا بنتكلم بشفافية ومسئولية، فالواقع بمصر يحتاج أن نقف مع بعض.. هل مسارنا تصاعدى فى تطور الدولة المصرية أم العكس!"، معقبا: "إذا أخذتم الأسعار على أنه مؤشر القياس وتناول الأوضاع بمصر فأنتم بذلك تظلموا التجربة".

وأشار الرئيس إلى المرحلة الصعبة التى مرت بها مصر، فى أعقاب 3 يوليو 2013، قائلًا :"نتذكر 3 يوليو وبعدها ما حدث فى نهضة ورابعة وكانت البلد يتم إشعالها، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، والاعتجاء على مديريات الأمن والأقسام.. افتكروا كرداسة والمنيا وأحداث اخرى.. الكلام دا لم ينتهى فى يوم وليلة وليس بمفردى بل انتهى من خلالنا ومن خلال أبناء الشعب من الجيش والشرطة اللى قدموا حيتاهم لتحقيق الأمن والاستقرار".

 


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