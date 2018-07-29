video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 09:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يقرر إعلان 2019 عاما للتعليم

الأحد، 29 يوليه 2018 08:28 م
الرئيس السيسي يقرر إعلان 2019 عاما للتعليم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى الدورى السادس للشباب، إعلان عام 2019 عاما للتعليم.

 

كما قرر الرئيس تخصيص 20% من المنح الدراسية خارج وداخل مصر لكوادر التعليم لمدة 10 سنوات، وإنشاء مركز لتدريب وتأهيل المعلمين طبقا للمعايير الدولية.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، كرم عددا من النماذج الشبابية المتميزة خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى الدورى السادس للشباب ومنهم أحمد صلاح السيد طب المنصور الحاصل على المركز الثانى على مستوى العالم ضمن مشروع كبد آمن ضمن مشروعات الاتحاد الدولى لطلاب الطب لعام 2017 وحاصل على المركز الأول فى مسابقة الطالب المثالى بجامعة المنصورة.

 

وكرم الرئيس السيسى، باسم عبد العزيز عمر هندسة بنها والحاصل على الأول فى مسابقة تحديات البرمجة التنافسية بالمجر، ومحمد عمر محمد خيرى حقوق الزقازيق لتفوقه فى كل مراحل التعليم منذ الصغر وحاصل على المركز الأول فى مسابقة دورى المعلومات العلمية على مستوى الجامعات المصرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسي يكرم عددا من النماذج الشبابية المتميزة بمؤتمر الشباب

أوبريت غنائى بالجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى السادس للشباب

الرئيس عبد الفتاح السيسى

التعليم

2019 عاما للتعليم

عام التعليم

مؤتمر الشباب




لا تفوتك
السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة