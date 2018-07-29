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الرئيس السيسي: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.. والوجود بالوطن "عطاء"

الأحد، 29 يوليه 2018 06:54 م
الرئيس السيسي: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.. والوجود بالوطن "عطاء" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أيمن رمضان - إبراهيم حسان - محسن البديوى – كريم كشك
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الولاء والانتماء لدى الأطفال جهد مجتمعى لا يقتصر على الأب والأم، مضيفًا :"دعونا نعترف أننا غفلنا عن ذلك، وتم وضع أشياء أخرى.. فأصبحنا نريد دخول أولادنا مدارس معينة، ولكن هذه المدارس أذابت فكرة الانتماء والولاء للوطن ووضعت بدلًا منها أشياء أخرى".

 

وأوضح الرئيس خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته السادسة، بجامعة القاهرة، أن المنظومة اللى نعمل بها فى التعليم تستهدف إعادة الولاء والانتماء للجيل الجديد، معقبًا :"جزء من الولاء والانتماء يتضمن حجم العطاء الذي يقدمه الوطن لأبنائه وهذا الأمر يحتاج من الآباء والمعلمين ومن هم على تواصل بالطفل أن يأكدوا للطفل أن الوجود فى الوطن عطاء، وليس شرطًا أن يكون هناك مقابل سخى من الوطن لإثبات ذلك.. فمجرد أنى عشت أرض مصر واحتضنتنى وقدمت لى على قدر ما استطاعت يعد بمثابة عطاء".

 

وتابع :"لو أسرة رقيقة الحال، فهل الأبناء ينكروا دور الأسرة ولا يقدروها أو يحترموها!!.. هنا يصبح العيب فى الأبناء وليس الآباء"، مؤكدًا أن: "مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها، وربما يكون ما لديها ليس بالكثير.. ولكن الإعلام له دور، وهل المسلسلات والأفلام يقدمون ذلك.. الإبداع موجود بكل عمل يؤدى فى النهاية للحفاظ على الوطن والقيم والعقائد والأخلاقيات، وأى حاجة غير كدا عبارة عن خلط للأوراق، فالإعلام مطالب بدور، وكذلك التعليم والمسجد والكنيسة ثم المجتمع.. هل حب الوطن أن يسير المواطن فى الشارع فى الاتجاه المعاكس!!".

 

وشدد على أن الدولة والمجتمع قادرين على تحقيق  آمال وطموحات وتطلعات الشعب وخلق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وتابع:" حجم المطلوب من المجتمع للدولة كبير.. ويوجد سلبيات وسنعمل معاً للقضاء على هذه السلبيات حتى نكون مثل باقى الدول التى نريد أن نكون مثلها".

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة "أسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السادس المنعقد بجامعة القاهرة، أنه تحدث بكل صدق وانفتاح مع المصريين فى كافة القضايا التى تم مناقشتها خلال المؤتمر، مشدداً على أنه  لا أحد يستطيع أن يقدح فى وطنية المصريين وانتمائهم.

 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى،أن  الإعلام والتعليم والمسجد والكنيسة لهم أدوار فى تشكيل وعى المواطن وانتمائه.


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مؤتمر الشباب

الرئيس السيسى

جلسه اسال الرئيس

المؤتمر الوطنى السادس للشباب

جامعه القاهره




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