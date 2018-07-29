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الرئيس السيسي: لولا الإجراءات الصعبة لوصل الاقتصاد المصرى لنقطة كارثية

الأحد، 29 يوليه 2018 12:26 م
الرئيس السيسي: لولا الإجراءات الصعبة لوصل الاقتصاد المصرى لنقطة كارثية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أمين صالح
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لولا الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها الدولة لما كنا استطعنا أن نسيطر على تطور خدمة الدين، مشيرًا إلى أنه لو كان تم الاستمرار فى هذا الأمر دون إصلاحات اقتصادية لكنا الآن نفكر فقط فى سداد خدمة الديون دون النظر لقطاعات الصحة أو التعليم.

 

أضاف السيسي، خلال المؤتمر الوطنى السادس للشباب، أنه لولا الإجراءات الاقتصادية الصعبة لكنا وصلنا إلى نقطة كارثية فى الاقتصاد المصرى وسيتحملها الجميع متابعا:" أنا ضاغط لأننا معندناش سبيل تانى ولو فيه حد فى الـ100 مليون يقولنا أقدر أعمل أيه وأنا أعمله ولو يعرف يجى يعمله هو وكلنا نصفق له برضه".


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