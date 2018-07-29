الرئيس السيسى يقبل رأس شاب مصرى من المتميزين تعليميا أثناء تكريمه

كتب أيمن رمضان

وجه محمد عمر محمد خيرى طالب كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، وأحد المتميز الذين تم تكريمهم بمؤتمر الشباب، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحظة تكريم الرئيس له بمؤتمر الشباب، قال خلالها: "رسالة حبيت أوجهها لسيادة الرئيس شخصيا، سير على بركة الله ونحن معكم أيدينا بأيديكم ويكفينا منكم الإخلاص والأمانة والشرف وإن شاء الله ستحيا مصر بحفظ الله ورعايته ووعى شعبها وتلاحمه مع جيشه وإخلاص قيادتها من أمثال سيادة الرئيس تحيا مصر".

وفى لفتة إنسانية أقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى على إمساك "الميكرفون" له وعقب الانتهاء من رسالته قام الرئيس بتقبيل رأسه، جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الدورى السادس للشباب والمنعقد فى جامعة القاهرة.