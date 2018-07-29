video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 09:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يقبل رأس شاب مصرى من المتميزين تعليميا أثناء تكريمه

الأحد، 29 يوليه 2018 08:26 م
الرئيس السيسى يقبل رأس شاب مصرى من المتميزين تعليميا أثناء تكريمه الرئيس السيسى يقبل رأس الطالب
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

وجه محمد عمر محمد خيرى طالب كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، وأحد المتميز الذين تم تكريمهم بمؤتمر الشباب، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحظة تكريم الرئيس له بمؤتمر الشباب، قال خلالها: "رسالة حبيت أوجهها لسيادة الرئيس شخصيا، سير على بركة الله ونحن معكم أيدينا بأيديكم ويكفينا منكم الإخلاص والأمانة والشرف وإن شاء الله ستحيا مصر بحفظ الله ورعايته ووعى شعبها وتلاحمه مع جيشه وإخلاص قيادتها من أمثال سيادة الرئيس تحيا مصر".

 

وفى لفتة إنسانية أقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى على إمساك "الميكرفون" له وعقب الانتهاء من رسالته قام الرئيس بتقبيل رأسه، جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الدورى السادس للشباب والمنعقد فى جامعة القاهرة.


إضافة تعليق

جامعة القاهرة

التعليم

الرئيس السيسى

مؤتمر الشباب




لا تفوتك
السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة