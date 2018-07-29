الرئيس السيسى: ليس بيننا وبين الكفاءات حاجز ونعمل على تأهيل الشباب

كتب أيمن رمضان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الهدف من إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب هو إعداد كوادر شبابية تستطيع تولى المناصب القيادية فى الدولة، متابعًا: "نسبة كبيرة من نواب الوزراء والمحافظين متخرجين من هذه الأكاديمية ويتم إعدادهم بشكل جيد.. ومتجردين فى انتقائهم حتى نعطى الشفافية والمصداقية للإجراءات المتبعة"، مشدداً على أنه لا يوجد بين الدولة والكفاءات المصرية حاجزاً مطلقاً".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة "أسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السادس المنعقد بجامعة القاهرة، قائلاً: "لا يوجد بيننا وبين الكفاءات حاجز أحنا محتاجين الكفاءات.. نحن أولى بكل كفاءة مصرية شابة أو شابة لتولى المناصب حتى يساعدنا فى المهمة الصعبة التى نعمل عليها الآن".

ولفت الرئيس السيسى، إلى أنه لا يوج آلية قوية وبنك للوظائف، مشدداً على أن الدولة المصرية أولى بالكفاءات، مشيراً إلى ضرورة إعداد وتجهيز المسئول إعداد جيد حتى لا يقع ظلم على المنصب أو المسئول".