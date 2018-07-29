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الداخلية تغلق 45 صفحة تحرض على العنف والابتزاز

الأحد، 29 يوليه 2018 11:13 ص
الداخلية تغلق 45 صفحة تحرض على العنف والابتزاز وزارة الداخلية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسينى
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نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع فى ضبط 45  قضية متنوعة.
 

وتمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات، وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة من السيطرة على حسابين لقيام القائمين عليهما بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.

وفى مجال مكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب على المواطنين تم ضبط 43 متهما، لقيامهم بإرتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادى والنصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن، عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 

 


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