الداخلية تضبط 498 قضية تموينية فى حملات موسعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي دينا الحسيني

نجحت شرطة التموين في ضبط 17 قضية مواد بترولية وإسطوانات بوتاجاز، وضبط 127 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و12قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

أثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 61 قضية فى مجال الغش التجارى و 498 قضية فى مجال المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، وباعة جائلين، و14 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 21 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و8 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و4 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.