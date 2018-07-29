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الأحد، 29 يوليه 2018 03:16 م
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الداخلية تضبط 103 قطع سلاح نارى بحوزة 96 متهما خلال 24 ساعة

الأحد، 29 يوليه 2018 02:40 م
الداخلية تضبط 103 قطع سلاح نارى بحوزة 96 متهما خلال 24 ساعة حملة أمنية - أرشيفية
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ينجح فى ضبط 103قطع سلاح نارى بحوزة 96 متهما .

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 24 ساعة عن ضبط 103 قطعة سلاح نارى ، 378 طلقة نارية مختلفة ،22 خزينة متنوعة بحوزة 96 متهما من بينهم 9 بندقية آلية ، وبندقية رصاص  ، و23 بندقية خرطوش ، و2 طبنجة ، و68 فرد محلى الصنع، و378  طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و22  خزينة متنوعة.

 


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