الخميس.. مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض رحلة حياة لـ"آدم حنين ورمسيس مرزوق"

الإسكندرية ـ جاكلين منير

تفتتح إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، يوم الخميس، الموافق 2 أغسطس 2018، معرض "رحلة حياة"، والذي يُعد ثمرة نتاج فنانَيْن مصريين من عمالقة الفن التشكيلي، تخطت أعمالهما المحليةَ إلى العالمية، وأثَّرا بِفنَّيْهما تأثيرًا كبيرًا على المستويين الأكاديمي والتطبيقي، وهما الفنانان "آدم حنين" و"رمسيس مرزوق".

يضم المعرض مجموعة من الأعمال النحتية للفنان آدم حنين أهمها تمثال أم كلثوم، كما سيعرض مجموعة من أعمال التصوير الفوتوغرافي للفنان رمسيس مرزوق والتي تمثل عدد من الموضوعات التي تناولها مثل العمال والآثار المصرية، بالإضافة إلى إصدار كتالوج عن الفنانين يضم عددا من المقالات النقدية المصرية والعالمية التي كُتبت عنهما.

يُذكر أن الفنانين "آدم حنين" و"رمسيس مرزوق" هما اللذان استطاعا بأعمالهما التأثير والتغيير في تذوق الفنون التشكيلية، وخَلْق جيل جديد من الشباب امتلأت عقولهم ووجدانهم بنور الفن.

فالفنان رمسيس مرزوق أو ساحر الضوء، وهو اللقب الذي أطلقته الصحافة الأوروبية عليه، والذي اختارته السينما الفرنسية كأحد أساتذة التصوير في تاريخ السينما العالمية، علامة مضيئة في تاريخ الفن التصويري. وليس بالغريب على مصر وهي مهد فن النحت، أن تخرِج لنا النحَّات آدم حنين الذي تخطت شهرته حدود مصر، ليصل فنُّه وما تميز به من الاختزال والتجريد إلى العالمية؛ ليصبح واحدًا من أبرز أعلام فن النحت.