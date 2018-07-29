الحساب الرسمى للرئيس يستعرض أبرز توصيات مؤتمر الشباب

كتب أحمد جودة

استعرض الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى مجموعة من توصيات المؤتمر السادس للشباب فى جلسته الختامية، الذى أقيم فى جامعة القاهرة.



حساب الرئيس عبد الفتاح السيسى

وجاءت التوصيات فى الجلسة التى اختتم فيها الرئيس المؤتمر كالتالى:

• إعلان عام ٢٠١٩ عاماً للتعليم.

• تأهيل الشباب فى الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب.

• تفعيل الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية بالجامعات.

• إطلاق المشروع القومى لتطوير التعليم.

• تخصيص ٢٠٪؜ من المنح الدراسية لكوادر التعليم لمدة ١٠ سنوات.

• إنشاء مركز لتعليم وتدريب المعلمين وفقا للمعايير الدولية.

• تكليف رئاسة الوزراء مع المجلس الأعلى للجامعات لعودة الأنشطة الرياضية، الثقافية، والفنية بالجامعات المصرية.