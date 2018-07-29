الحزب الحاكم فى كمبوديا يعلن فوزه فى الانتخابات

(رويترز)

أعلن حزب الشعب الكمبودى الحاكم، اليوم الأحد، فوزه فى الانتخابات العامة التى جرت فى البلاد اليوم ووصفتها جماعات حقوقية بأنها لم تكن حرة ولا نزيهة. وكان من المتوقع على نطاق واسع فوز رئيس الوزراء هون سين فى هذه الانتخابات نظرا لعدم وجود معارضة حقيقية. ولكن منتقدين وصفوا الانتخابات بأنها صورية بسبب حملة ترهيب شنها هون سين وحلفاؤه ضد المنتقدين بالإضافة إلى حل حزب المعارضة الرئيسى العام الماضي.

وقال سوك إيسان المتحدث باسم حزب الشعب إن حزبه فاز بما يقدر بمئة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 125.

وقال لرويترز عبر الهاتف إن حزب الشعب الكمبودى حصل على 80 فى المئة من كل الأصوات ونعتقد بأننا سنحصل على ما لا يقل عن 100 مقعد.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات النتائج من شتى أنحاء البلاد اليوم الأحد. ومن غير المتوقع إعلان النتائج الرسمية قبل منتصف أغسطس.