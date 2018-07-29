الثلاثاء ..حفل توزيع شهادات الدورات التدريبية بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

تنظم إدارة تدريب العاملين بمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس الثلاثاء القادم، بمسرح الأنشطة الطلابية حفل توزيع شهادات إجتياز الدورات التدريبية للعاملين للعام الجامعى 2017- 2018 ، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة وإشراف تنفيذي الدكتورمحمد شقيدف مدير مركز تنمية الموارد البشرية

وأكد الدكتور محمد شقيدف ، أن الهدف الأساسي من تدريب العامين داخل الجامعة هو رفع كفاءتهم فى العمل، وزيادة قدراتهم على حل المشكلات التى تواجههم، الى جانب تحسين أدائهم، وشملت الخطة التدريبية للعام الجامعى 2017- 2018 عشر دورات تدريبية استمرت من 13 فبراير و حتى 10مايو الماضى ،وتم تدريب 355 متدرب من العاملين بقطاعات وكليات الجامعة المختلفة، حاضر فيها نخبه مختارة من المدربين المحترفين سواء من داخل الجامعة أو خارجها.

و من جانبها قالت رجاء حاتم مدير إدارة تدريب العاملين، أن الدورات شملت عشرة برامج تدريبية وهى، برنامج الإعداد لشغل وظيفة رؤساء الأقسام و تدرب خلالها31 متدرب، و برنامج شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة تدرب به 30 متدرب، و برنامج الكتابة الإدارية، والإستخدام الصحيح فى المخاطبات و تدرب خلاله 27 متدرب، و برنامج التوثيق الإداري فى التعليم العالي والذى تدرب خلاله 25 متدرب، و برنامج الإعداد لشغل وظيفة مديري الإدارات و تدرب خلالها 49 متدرب، أما عن برنامج قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 و تدرب خلاله 42 متدرب، و برنامج تخصصي للعاملين بإدارات الدراسات العليا والعلاقات الثقافية و تدرب به 30 متدرب ،وكذلك برنامج إدارة فريق العمل و وتدرب خلاله 31 متدرب، والبرنامج التخصصي لشئون التعليم والطلاب والذى شارك فيها 40 متدرب من إدارات شئون الطلاب بالكليات و الإدارة العامة، وآخر البرامج التدريبية التى تم عقدها فى الخطة التدريبية للعام الماضى برنامج اللغة الإنجليزية و شارك فيه 46 متدرب.