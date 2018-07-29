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التعليم تعلن ضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس العامة

الأحد، 29 يوليه 2018 12:52 م
التعليم تعلن ضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس العامة طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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 قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم اعتماد ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعام الدراسى 2019/2018.

وفى نفس السياق أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام أن ضوابط التحويل جاءت على النحو التالى، اقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية، والمدارس التابعة للوزارة للعام الدراسى 2019/2018 على طلاب مرحلة التعليم الأساسى بدايةً من الصف الثانى الابتدائى، حتى الصف الثانى الإعدادى للطلاب المنقولين للصف الثالث الإعدادى المقيدين بالعام الدراسى 2019/2018 بالمعاهد الأزهرية إلي الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم والتعليم الفنى، شريطة أن يتوافق سن قبول الطالب المحول إلي التعليم العام مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام حال قبوله ببداية المرحلة التى تقدم بها بالأزهر الشريف، على أن يتقدم ولى الأمر الراغب فى التحويل للأزهر الشريف بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن.

كما أكد حجازى أنه يُشترط بالنسبة لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية أوالخاصة إلي الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم (المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، والمدارس الخاصة لغات) النجاح في اللغة الأجنبية الأولي ذات المستوي الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولي، كما يسمح للطلاب الراسبين عامين متتاليين بالمرحلة الإعدادية بالتقدم للامتحان من الخارج (منازل) بالتعليم العام علي أن يبين هذا بطلب التحويل، ويرفق معه إقرار من ولي الأمر بقبول ذلك، وعدم السماح بتحويل الطلاب غير الحاصلين علي الشهادة الابتدائية الذين اجتازوا بنجاح مسابقة القبول بالصف الأول الإعدادي بالمعاهد الأزهرية إلي المدارس التابعة للوزارة، وعدم جواز تحويل طلاب المرحلة الثانوية بجميع صفوفها من المعاهد الأزهرية لمدارس الوزارة؛ نظرًا للتباين الكبير في المواد وطبيعة الدراسة فيها وخضوع التحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها المعاهد النموذجية للأزهر الشريف،  وأن يكون السماح بالتحويل بين الأزهر الشريف والتربية والتعليم والتعليم الفني في الصفوف المتفق عليها أعلاه بالاتفاق المبرم سلفًا شريطة الالتزام بالكثافة بين الجانبين، وأن يقدم الطالب المحول موافقة الجهة المحول إليها علي سماح الكثافة بالنقل، بالإضافة إلي الالتزام بمضمون النموذج  المرفق، ولا يعتد بإجراءات التحويل دون إرفاق بيان نجاح إلكتروني صادر عن الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر الشريف وممهور بشعارها، علمًا بأن الفترة الزمنية المسموح بها للتحويل بين الجانبين تبدأ من 1/8/2018 وحتى 31/8/2018 مع عدم الاستثناء من هذا الموعد من كلا الطرفين، مع التأكيد علي الالتزام بالتعليمات، وفى حالة المخالفة يتعرض المسئول عنها للمساءلة القانونية.

 


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