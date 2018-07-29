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التعليم العالى تعلن برنامج تدريبى للأطباء باليابان

الأحد، 29 يوليه 2018 10:38 ص
التعليم العالى تعلن برنامج تدريبى للأطباء باليابان خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب وائل ربيعى
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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحى، القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول آليات التقدم بالنظام التنافسى لبرنامج (OJT)، الخاص بالتدريب الإكلينيكى المتقدم للأطباء باليابان لمدة تترواح من 6  أشهر إلى عام بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك  في إطار مبادرة التعليم المصرية اليابانية (مشروع تنمية الموارد البشرية) (EJEP-HRDP)، الخاص ببرامج التدريب فى قطاع الصحة –للارتقاء بمستوى الأداء وتنمية القدرات البشرية.
 
وأشار التقرير إلى آخر موعد للتقدم للبرنامج هو  5 أغسطس القادم فى مختلف التخصصات الطبية ومنها: علاج السكتة الدماغية، وزراعة الكبد، وطب الأسنان وجراحة الفم، وطب الطوارئ، موضحاً أنه يشترط  فى المتقدم: أن يكون من شباب الأطباء  العاملين بالمستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة والسكان، وأن يتراوح سن المتقدم بين 30-45 عاماً، وأن يحصل على 5.5 درجة فى IELTS أو 46 درجة فى TOEFL IBT ، وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو الزمالة.
 
وأضاف التقرير أن الهدف من التدريب هو تحسين نظام الرعاية الطبية والصحية من خلال تعزيز مهارات الأطباء المصريين، واكتساب المهارات الطبية الحديثة، والاستفادة من نجاح التجربة اليابانية فيما يتعلق بالنظام الصحى فى اليابان.
 
وأوضح التقرير أنه يمكن التقدم للمشاركة فى هذا البرنامج التدريبى من خلال الموقع الإلكترونى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات وهو:  http://www.mohe-casm.edu.eg، وللتعرف على المزيد من المعلومات حول البرنامج التدريبى وآلية التقدم يمكن الدخول على الرابط الآتى:-
 
http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/Doctors%20Programs/Doctors%20Programs.jsp
 

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