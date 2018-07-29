"التخطيط" تتفق مع تحالف استشارى لوضع النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى

كتب : مصطفى عبد التواب

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التوصل لاتفاق مع تحالف استشارى يضم مكاتب هانى سرى الدين وشركاؤه، وبرايس وتر هاوس، وبيكر آند ماكنزى، لوضع النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى.

وأضافت السعيد، فى تصريحات صحفية لها، أن التحالف ينتهى من أعداد النظام خلال أسابيع، مؤكدة على أن النظام الأساسى يحدد آليات زيادة رأس مال الصندوق، سواء نقديًا أو عينيًا، وآليات التصرف فى الأصول والخطط والتقارير السنوى، علاوة على الوصف الوظيفى لمدير الصندوق.

وكانت السعيد صرحت فى وقت سابق، أن النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى سوف يوضع وفقًا لقواعد المنتدى العالمى للصناديق السيادية، كما أنه تم استضافت مصر فى المنتدى كمراقب للإطلاع على التجارب الدولية والاستفادة منها.

كما اتفقت الوزيرة فى وقت سابق مع البنك الدولى على تقديم الدعم لمصر، من خلال إنشاء الصندوق فيما يخص قواعد الحوكمة والشفافية.