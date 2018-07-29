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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين

الأحد، 29 يوليه 2018 12:11 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 1.13%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.76%.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.88%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.20%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20%.
 
 
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، أنهى تعاملات على ارتفاع طفيف ليغلق بالقرب من مستوى 15,200 نقطة، وذلك وسط أحجام جيدة، وجاء ذلك نتيجة لظهور بعض القوى الشرائية التي ظهرت بعد وصول الأسهم لمستويات جاذبة مثل أسهم مصر الجديدة  والقلعة القابضة والمجموعة المالية هيرميس. 
 
 
وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أنه على الرسم البيانى الساعة المؤشر يحال تكوين شكل وتد هابط و في حالة تمكنه من ذلك يستطيع المؤشر أن يرتد لمستويات 15,300-15,500نقطة، وبالرغم من ذلك فمازال الشكل العام غير مطمئن، ونصحت بمتابعة كل سهم على حدى مع مراعاة مستويات ايقاف الخسارة.
 
 
 
 
 

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