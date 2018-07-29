البنك التجارى الدولى يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بآليات تحقيق التنمية المستدامة

أقام البنك التجارى الدولى-مصر (CIB) - أكبر بنك قطاع خاص فى مصر- مؤتمرًا بعنوان "عندما يجتمع العمالقة When Giants Meet” بالتعاون مع شركة لافارى للمحاماة وانديفور مصر، وذلك فى إطار التزام البنك بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تعزيز خدماتهم وتحقيق التنمية المستدامة لأعمالهم.

قام قطاع الخدمات المصرفية للأعمال بالبنك التجارى الدولى-مصر CIB Business Banking بدعوة عملائه من قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة SME لحضور فعاليات المؤتمر، حيث تضمن ثلاث ندوات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث تضافر خلالها خبرات عدد من الخبراء والقادة ومستشارى الأعمال لدعم أصحاب الأعمال من الناشئين وتوجيههم لكيفية تنمية أعمالهم.

تضمنت موضوعات الندوات كيفية إدارة الشركات والتعديلات فى قانون الشركات المصرى والمدفوعات الإلكترونية ومصادر التمويل التى تخدم على أفضل وجه مرحلة نمو الأعمال.

ويأتى تنظيم هذا المؤتمر فى ظل سعى البنك التجارى الدولي-مصر لتكثيف جهوده لدعم رواد الأعمال المصريين من خلال توفير الخبرات اللازمة لتنمية أعمالهم إلى نماذج أعمال قادرة على العمل بالسوق وفق آلياته وتحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن البنك التجارى الدولى-مصر يكرس جهوده لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية وغير المصرفية لعملائه، بما فى ذلك المؤسسات من جميع الأحجام والأفراد ذوى الثروات (HNW) وعملاء التجزئة. وبذلك، يحافظ البنك على توفير بيئة مستقرة لأصحاب الأعمال تهدف إلى مساعدتهم على تطوير أعمالهم بأمان وتقديم حلول مصرفية لهذا القطاع الحيوى والتى من شأنها أيضًا جذب الأفراد والشركات من غير المتعاملين مع القطاع المصرفى إلى البنك مما يساهم بدوره فى تعزيز الشمول المالى.

