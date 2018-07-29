البشير يتسلم رسالة خطية من سلفاكير تتعلق بالعلاقات الثنائية

الخرطوم (أ ش أ)

تسلم الرئيس السودانى عمر البشير، اليوم الأحد، رسالة خطية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت تتعلق بالعلاقات الثنائية واستئناف ضخ النفط بدولة الجنوب.

سلم الرسالة للرئيس البشير - اليوم الأحد، ببيت الضيافة بالخرطوم - مبعوث الرئيس سلفاكير وزير النفط بدولة الجنوب، أزيكيل لول جاتكوث، وذلك بحضور الفريق أول ركن صلاح عبد الله قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السوداني، ووزير الدولة مدير مكاتب رئيس الجمهورية حاتم حسن بخيت.

وقال أزيكيل ، فى تصريح صحفى ، إن يوم الثانى من سبتمبر المقبل سيشهد استئناف ضخ النفط وسيتم إنتاج 45 ألف برميل يوميا من حقل تور وحده، وكذلك حقل "توماثاوث"، منوها بأنه بعد ذلك سيتم الانتقال إلى حقول "منقة" و"الوحدة"، وبنهاية العام سيكون الإنتاج فى بلوكات 1،2،4 بطاقته القصوى.

وأضاف أنه تنفيذا لتوجيهات رئيسى البلدين ، قام برفقة وزير النفط والغاز السودانى أزهرى عبدالقادر بتفقد عدد من حقول النفط بدولة الجنوب للاطمئنان على ترتيبات استئناف الضخ.

وأكد أن شعبى البلدين سينعمان بموراد النفط وسينهض اقتصاد الدولتين بحلول سبتمبر المقبل.