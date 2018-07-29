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الإفراج عن الفلسطينية عهد التميمى بعد اعتقالها لصفعها جنديين إسرائيليين

الأحد، 29 يوليه 2018 05:44 ص
الإفراج عن الفلسطينية عهد التميمى بعد اعتقالها لصفعها جنديين إسرائيليين عهد التميمى
أ.ف.ب
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أعلن متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، أن الفتاة الفلسطينية عهد التميمى غادرت السجن، اليوم الأحد، بعد قضائها عقوبة بالسجن مدة 8 أشهر لصفعها جنديين إسرائيليين، فى واقعة تم تسجيلها بواسطة كاميرا فيديو، وحولتها إلى رمزا للمقاومة عند الفلسطينيين.

 

وقال المتحدث إساف ليبراتى، لفرانس برس، إن التميمى (17 عاما) ووالدتها التى سجنت أيضا بسبب هذه الواقعة، قد تم نقلهما من قبل السلطات الإسرائيلية من سجن داخل إسرائيل إلى حاجز يؤدى إلى الضفة الغربية المحتلة حيث تعيشان.

 


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