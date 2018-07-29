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الأحد، 29 يوليه 2018 04:37 م
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الأمانة العامة للجامعة العربية توقع عقد المشاركة فى فعاليات "اكسبو 2020-دبى"

الأحد، 29 يوليه 2018 03:54 م
الأمانة العامة للجامعة العربية توقع عقد المشاركة فى فعاليات "اكسبو 2020-دبى" جانب من حفل التوقيع
كتب مصطفى عنبر
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وقع السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام، مع الدكتور نجيب العلى المدير التنفيذى لـ"اكسبو 2020- دبى" اليوم الأحد، عقد مشاركة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى فعاليات المعرض الدولى، والذى يعقد خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021 بدبى.

حضر مراسم التوقيع السفير جمعة مبارك الجنيبى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وفِى هذا الإطار، أكد السفير حسام زكى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ستعمل على تحقيق مشاركة متميزة فى هذا المعرض الدولى الذى يعد من أهم الفعاليات على المستوى العالمى، خاصة وأنه يعقد ولأول مرة بدولة عربية.

تجدر الإشارة إلى أن "اكسبو 2020- دبي" سيعقد تحت عنوان "تواصل العقول وصنع المستقبل" بمشاركة أطراف عديدة ومتنوعة ما بين دول، ومنظمات إقليمية متعددة الأطراف، ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات أكاديمية، وشركات عالمية.


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