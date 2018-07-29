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الأحد، 29 يوليه 2018 01:42 م
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اشتعال النيران فى منزلين وإصابة عدد من الأشخاص فى مشاجرة ببولاق الدكرور

الأحد، 29 يوليه 2018 01:09 م
اشتعال النيران فى منزلين وإصابة عدد من الأشخاص فى مشاجرة ببولاق الدكرور مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد
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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص ببولاق الدكرور، بسبب خلافات سابقة بينهم، أسفرت عن اشتعال النار بشقتين، بالإضافة إلى إصابة عدد من أطراف المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ببولاق الدكرور، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن خلافات سابقة أدت إلى نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ما أسفر عن إشعال أحد المتشاجرين النار بشقتين ملك الطرف الثانى، كما أصيب عدد من الأشخاص خلال المشاجرة.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، كما تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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