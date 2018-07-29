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الأحد، 29 يوليه 2018 02:34 ص
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اسطول بحرى يتحدى الحصار الإسرائيلى لقطاع غزة

الأحد، 29 يوليه 2018 02:11 ص
اسطول بحرى يتحدى الحصار الإسرائيلى لقطاع غزة سفينة _ صورة أرشيفية
القدس (أ ف ب)
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أفاد ناشطون، السبت، أن أسطولا من 3 سفن يسعى لخرق الحصار الذى تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، بات قريبا من وجهته بالرغم من عدم تحديد موقع سفنه بدقة.

وغادر "اسطول الحرية" باليرمو فى صقلية فى 21 يوليو، ومن المتوقع أن تكون "عودة" أول سفينة تصل الأحد إلى شاطئ غزة، وفق ما ذكره الرئيس المشارك للاتحاد اليهودى الفرنسى من أجل السلام بيير ستامبول فى رسالة الكترونية إلى فرانس برس.

وقال ستامبول الذى لم يرافق الاسطول، أن نحو 40 ناشطا من 15 بلدا بينهم أثنان من فرنسا يشاركون فى هذه الرحلة، وكما فى محاولات سابقة ـخرى لخرق الحصار من المتوقع ـن تعترض البحرية الاسرائيلية السفن فى البحر قبل ـن تقتادها إلى مرفأ إسرائيلي.

وانسحبت إحدى السفن الصغيرة من الرحلة بسبب "مشكلة" لم يتم تحديدها، وفق تقرير مصور نشره السبت على الانترنت مراسل قناة "برس تى في" الايرانى فى بريطانيا ريتشارد سودان من على متن احدى السفن.

وقال سودان "حاليا هناك سفينتان تشقان طريقهما الآن نحو قطاع غزة، وأشار إلى أن الركاب على متن السفينتين هم من النشطاء والصحفيين وبرلمانى واحد على الاقل.

وقال "هناك نائب اردنى على سفينة "عودة" ونشطاء من كل أنحاء أوروبا"، مضيفا أن تحدى الحصار هو "بادرة تضامن مع الفلسطينيين".

وذكر سودان أنه "يوجد أيضا بعض المساعدات الطبية على متن السفينة، بالرغم من أن الكمية رمزية"، مضيفا "نحن نتحدث عن بضعة صناديق".

عام 2010 قتلت قوات خاصة اسرائيلية تسعة ناشطين اتراك عند اقتحامها اسطولا مكونا من ست سفن كان يحاول الوصول الى غزة فى تحد للحصار الاسرائيلي. كما توفى ناشط آخر بعد سنوات.

 


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