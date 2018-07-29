استقالة عضو بالكنيست اعتراضا على قانون" القومية " العنصرى

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن عضو الكنيست عن الطائفة الدرزية فى إسرائيل زهير بهلول تقدم باستقالته من الكنيست، اعتراضا على قانون" القومية" الذى وصفه بالعنصرى، والذى ينحاز لصالح اليهود دون غيرهم.

وعلقت الإذاعة بالقول أنه ربما يؤدى هذا القرار إلى الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة فى حال تقدم العديد من أعضاء الكنيست تقديم استقالاتهم .

من جانبه، تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، استقالة النائب زهير بهلول وطالب "نتنياهو" أعضاء حزب الليكود بعدم الاعتذار لتصويتهم لصالح القرار، والذى أثار موجة من الغضب اجتاحت الكنيست، حيث رفض القانون النواب العرب من اعضاء القائمة العربية المشتركة.

ودعا "نتنياهو" اعضاء الكنيست إلى قبول القرار الذى يمنع الدراسة باللغة العربية وتحويلها إلى لغة ثانوية ،وحرمان العرب من امتلاك الأراضى والمنازل.