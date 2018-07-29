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الأحد، 29 يوليه 2018 08:46 ص
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ارتفاع ضحايا زلزال قوى ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية إلى 10 قتلى

الأحد، 29 يوليه 2018 07:49 ص
ارتفاع ضحايا زلزال قوى ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية إلى 10 قتلى اثار زلزال اندونيسيا
رويترز
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قالت السلطات فى إندونيسيا، إن زلزالا قويا بلغت شدته 6.4 درجة هز جزيرة لومبوك السياحية، اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وانهيار العديد من المباني.

وهز الزلزال جزيرة لومبوك فى الصباح الباكر أثناء نوم كثير من الناس. وأصيب نحو 40 شخصا وفر كثيرون إلى الحقول المكشوفة بعيدا عن المبانى المنهارة.

وقال جان بول فولكيرت الذى أيقظه الزلزال فى أحد الفنادق فى لومبوك "قفزنا من أسرتنا لتجنب أى شيء يسقط على رؤوسنا".

وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 50 كيلومترا شمال شرقى مدينة ماتارام على الطرف الشمالى من جزيرة لومبوك.

ونشر سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم وكالة التخفيف من أثر الكوارث صورا لأسقف وجدران منازل منهارة، وقال "الناس يتجمعون فى الشوارع وفى الحقول لتجنب المبانى المنهارة... التركيز الرئيسى الآن على الإجلاء والإنقاذ. ما زال بعض المصابين يتلقون العلاج فى العيادات".

وقالت الوكالة إنها سجلت نحو 66 زلزالا بعد الزلزال الأول الذى بلغت قوته 6.4 درجة وسجلت أقوى هزة ارتدادية 5.7 درجة، وشعر السكان بالزلزال فى جزيرة بالى المجاورة وهى الوجهة السياحية الأولى فى إندونيسيا.

 


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