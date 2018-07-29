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الأحد، 29 يوليه 2018 02:27 م
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ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة لأوروبا 13% ولأمريكا 10% بالنصف الأول من 2018

الأحد، 29 يوليه 2018 01:55 م
ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة لأوروبا 13% ولأمريكا 10% بالنصف الأول من 2018 ملابس - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة 9% خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2018 مسجلة 757 مليون دولار نقابل 697 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.

 

ووفق تقرير للمجلس التصديرى للملابس، فإن صادرات مصر من الملابس الجاهزة ارتفعت 10% للولايات المتحدة الأمريكية مسجلة 373 مليون دولار خلال النصف الأول من 2018، وأوروبا 254 مليون دولار بنسبة زيادة 13% عن الفترة نفسها من العام الماضى، تلتها باقى دول العالم بنسبة 11% مسجلة 96 مليون دولار، وزادت الصادرات لأفريقيا بنسبة 11% مسجلة بـ5 ملايين دولار.

 


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