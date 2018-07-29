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ارتفاع حصيلة مصابى العاصفة الاستوائية "جونجدارى" فى اليابان إلى 24 مصابًا

الأحد، 29 يوليه 2018 11:10 م
ارتفاع حصيلة مصابى العاصفة الاستوائية "جونجدارى" فى اليابان إلى 24 مصابًا اعصار _ صورة أرشيفية
طوكيو أ ش أ
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ارتفعت حصيلة مصابى العاصفة الاستوائية "جونجدارى" التى ضربت وسط اليابان، أمس السبت، إلى 24 مصابًا فى ثمانى محافظات يابانية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأحد، أن العاصفة ضربت منطقة "كيوشو" الواقعة جنوب غرب البلاد، كما أنه من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة فى المنطقة.

وحثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية سكان هذه المناطق أن يكونوا على استعداد للتعرض لانهيارات أرضية محتملة، وفيضانات ، وسيول فى المناطق المنخفضة، بالإضافة إلى أمواج عالية وهبوب عواصف، ما يستوجب أن يولى السكان اهتماما خاصا لمتابعة جميع تحذيرات الإجلاء.

 


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جونجدارى

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